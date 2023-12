Noël de l’Abbaye Abbaye Saint-Sever-de-Rustan, 4 décembre 2023, Saint-Sever-de-Rustan.

Saint-Sever-de-Rustan,Hautes-Pyrénées

Noël de l’Abbaye Découvrez les créateurs locaux, visitez l’abbaye aux chandelles, et trouvez des trésors artisanaux dans notre boutique éphémère.

Au programme :

Une boutique éphémère de créateurs du territoire ️

Un accès libre au cloître, l’abbaye sera ouverte à tous.

Une buvette avec boissons chaudes, crêpes et coin boutique proposés par le Bistro de l’Arros.

Puis des visites guidées à l’abbaye à 15h30 et17h00.

Visites aux chandelles à 18h30.

Sur réservation (recommandées pour les visites)..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

Abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Abbey Christmas Discover local designers, visit the Abbey by candlelight, and find handcrafted treasures in our ephemeral boutique.

On the program:

An ephemeral boutique of local designers?

Free access to the cloister, the abbey will be open to all.

A refreshment bar with hot drinks, crêpes and a boutique corner provided by the Bistro de l?Arros.

Guided tours of the abbey at 3:30pm and 5:00pm.

Candlelight tours at 6:30pm.

Reservations required (recommended for tours).

Navidad en la Abadía Descubra a los diseñadores locales, visite la Abadía a la luz de las velas y encuentre tesoros artesanales en nuestra boutique efímera.

En el programa:

¿Una boutique efímera de diseñadores locales?

Acceso libre al claustro, la abadía estará abierta a todos.

Un espacio de restauración con bebidas calientes, crepes y un rincón tienda a cargo del Bistro de l’Arros.

Visitas guiadas de la abadía a las 15:30 y a las 17:00 horas.

Visitas a la luz de las velas a las 18.30 h.

Reserva obligatoria (recomendada para las visitas guiadas).

Weihnachten in der Abtei Entdecken Sie lokale Designer, besuchen Sie die Abtei bei Kerzenschein und finden Sie handgefertigte Schätze in unserem vorübergehenden Laden.

Auf dem Programm stehen:

Ein vorübergehender Laden mit lokalen Designern ?

Freier Zugang zum Kreuzgang, die Abtei ist für alle geöffnet.

Das Bistro de l’Arros bietet heiße Getränke, Crêpes und eine Boutique-Ecke an.

Führungen durch die Abtei um 15:30 und 17:00 Uhr.

Besichtigungen bei Kerzenschein um 18:30 Uhr.

Reservierung erforderlich (empfohlen für die Besichtigungen).

