Édifiée dans la tradition carolingienne, l’église abbatiale de Charroux, s’organisait autour d’une immense rotonde. Aujourd’hui, seule la tour dite de Charlemagne perpétue cette puissante abbaye bénédictine de la France médiévale. De l’ensemble monastique subsiste la salle capitulaire du XVe siècle, où sont présentées des sculptures provenant du portail gothique et son remarquable trésor.

L'abbaye bénédictine de Charroux est fondée vers 783 par le comte Roger de Limoges et Euphrasie d'Auvergne, sous la protection de Charlemagne. De précieuses reliques y attirent de nombreux pèlerins. En 989 elle accueille le premier concile de la Paix de Dieu. L'abbaye est pillée et saccagée lors des guerres de Religion en 1569. Elle avait déjà été appauvrie par les destructions de la guerre de Cent-Ans et les malversations des abbés commendataires, qui, nommés par le roi à partir du XVIe siècle et jusqu'à la Révolution française, percevaient les revenus de l'abbaye sans y résider. L'église en ruines, vendue comme bien national en 1790, devient une carrière de pierres et disparaît au cours du XIXe siècle. Seule la tour lanterne, achetée par l'abbé Loiseau de Grandmaison, en 1801, a été conservée. Prosper Mérimée (1803-1870), l'un des premiers inspecteurs des Monuments historiques, en interdit la démolition et en assure la protection dès 1846. Léguée à l'État, elle devient Monument National. Classée au titre des Monuments historiques, l'abbaye de Charroux est ouverte au public par le Centre des monuments nationaux.

