Le cloître en Body Zen Abbaye Saint-Pierre Moissac, 16 septembre 2023, Moissac.

Le cloître en Body Zen Samedi 16 septembre, 21h00 Abbaye Saint-Pierre Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Rendez-vous à l’accueil du cloître 10 min avant la séance. Apporter votre tapis de sol, un prêt peut être possible.

Profitez du cadre enchanteur du cloître de nuit et de la sérénité de son jardin pour pratiquer une activité physique douce. Tout en écoutant le guide aborder quelques aspects de ce monastère millénaire, vous exécutez des exercices de « Body Zen » alliant le Qi Gong, le stretching, du yoga et du pilates.

Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac 82200 Le Cacor Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com/fr https://fr-fr.facebook.com/moissacpatrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 04 01 85 »}] L’abbaye de Moissac, aux origines légendaires, existe certainement dès l’époque carolingienne. Mais c’est aux XIe et XIIe siècles, suite à son affiliation à la puissante abbaye de Cluny qu’elle connait son âge d’or. Lieu de foisonnement intellectuel et centre politique majeur dans le sud-ouest, l’abbaye de Moissac rayonna jusqu’en Catalogne grâce à la production de son scriptorium. Par le raffinement des sculptures de son portail et de son cloître, exceptionnellement conservés, l’abbaye de Moissac est l’un des chefs d’œuvre de l’art roman en Occident, classé au Patrimoine Mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Accès : A la confluence du Tarn et de la Garonne, Moissac se situe sur la nationale 113, entre Montauban et Agen. Accessible par l’autoroute A62 (sortie 9 Castelsarrasin), l’abbaye se niche au pied des coteaux, en cœur de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

