Animation : comment est fabriquer un manuscrit médiéval ? 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre.

Mais qu’est-ce qu’un manuscrit médiéval ? Combien de livres les moines de Moissac avaient dans leur bibliothèque ? Qu’est-ce que le parchemin ? Les guides conférenciers de l’abbaye se feront un plaisir de vous raconter les secrets du scriptorium de Moissac. Grâce à un fac-similé et à une mallette pédagogique, l’histoire des moines copistes devient vivante et interactive.

Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac 82200 Le Cacor Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com/fr https://fr-fr.facebook.com/moissacpatrimoine L’abbaye de Moissac, aux origines légendaires, existe certainement dès l’époque carolingienne. Mais c’est aux XIe et XIIe siècles, suite à son affiliation à la puissante abbaye de Cluny qu’elle connait son âge d’or. Lieu de foisonnement intellectuel et centre politique majeur dans le sud-ouest, l’abbaye de Moissac rayonna jusqu’en Catalogne grâce à la production de son scriptorium. Par le raffinement des sculptures de son portail et de son cloître, exceptionnellement conservés, l’abbaye de Moissac est l’un des chefs d’œuvre de l’art roman en Occident, classé au Patrimoine Mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Accès : A la confluence du Tarn et de la Garonne, Moissac se situe sur la nationale 113, entre Montauban et Agen. Accessible par l’autoroute A62 (sortie 9 Castelsarrasin), l’abbaye se niche au pied des coteaux, en cœur de ville.

