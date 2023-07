Chaumenton et la flore médicale du XVIIIe siècle Abbaye Saint-Pierre Bourgueil, 16 septembre 2023, Bourgueil.

Chaumeton, un botaniste Bougueillois

Enfant du pays Bourgueillois, François-Pierre Chaumeton est un médecin et un botaniste, né le 20 septembre 1775 à Chouzé-sur-Loire.

Il devient chirurgien dès l’âge de 18 ans à l’armée de l’Ouest.

Le médecin visite l’Italie et se passionne pour la littérature antique, notamment grecque. Mais un incendie détruit sa bibliothèque et toutes ses notes.

Hyperémotif, Chaumeton ne peut supporter les scènes sanglantes et devient pharmacien au service de santé ; il se plaît à en étudier les merveilles botaniques et zoologiques.

Il travaille alors pour le Magasin encyclopédique, la Bibliothèque médicale, le Journal universel des sciences médicales et diverses autres publications.

Il participe à la Flore médicale aux côtés de Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).

Il est surtout le rédacteur du Dictionnaire des sciences médicales que lui confie l’éditeur Panckouke.

Chaumeton est l’abréviation de son nom en botanique.

Nous souhaitions faire connaître ses travaux de botaniste à travers une exposition au sein de l’abbaye Saint-Pierre-de-Bourgueil. De très beaux ouvrages de flore médicale sont conservés à la bibliothèque municipale Jean Chamboissier de Bourgueil.

Abbaye bénédictine fondée en 990 par Emma, duchesse de Guyenne et comtesse de Poitou. Elle est rattachée en 1630 à la congrégation de Saint-Maur. Pendant la Révolution, l'abbaye est vendue comme bien national, ce qui entraîne la destruction de nombreux éléments (église du XIVe siècle, cloître…). Des bâtiments anciens subsistent les Grands Greniers du XIIe siècle, le bâtiment abbatial, le pavillon du XVIIe siècle. Le bâtiment du réfectoire et du dortoir a été construit à partir de 1720 par l'architecte Jean Miet avec son escalier monumental. Il englobe la galerie méridionale du cloître datant du XIVe siècle. Le réfectoire des Moines a été aménagé en salle de spectacles et cinéma. La partie abbatiale vendue en 2021 mène des activités de résidence et de stages artistiques et culturels.

