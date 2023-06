Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Abbaye Saint-Nicolas 25 pers. max par groupe. Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 15/09 à 16h La visite de cette abbaye millénaire comprend le vestibule, l’escalier et l’ancienne chapelle. Abbaye Saint-Nicolas 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.bonpasteur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 72 12 40 »}] Monument historique appartenant à la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Congrégation N.D. de Charité du Bon Pasteur Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Abbaye Saint-Nicolas Adresse 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Abbaye Saint-Nicolas Angers

Abbaye Saint-Nicolas Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Angers 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Angers Abbaye Saint-Nicolas Angers 16 septembre 2023