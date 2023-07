Petites histoires d’un saint populaire Abbaye Saint-Médard Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Petites histoires d’un saint populaire Abbaye Saint-Médard Soissons, 15 septembre 2023, Soissons. Petites histoires d’un saint populaire Vendredi 15 septembre, 14h30, 16h30 Abbaye Saint-Médard Les saints personnages sont souvent à l’origine de dictons, de proverbes qui accompagnent leur renommée à travers les temps.

Rencontre avec Thierry Hardier, historien

Samedi à 14 h 30 et 16 h 30

Site abbatial Abbaye Saint-Médard Hauts de France, Aisne, Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03.23.93.30.56 Ouverture de la crypte au public. Présentation des travaux de valorisation et de mise en lumière par l’association Abbaye Royale Saint-Médard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00

