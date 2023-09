Concert « Le Petit Poucet » par Orfeo 2000 Abbaye Saint-Maurice Blasimon, 1 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Villages en musique vous propose un concert de musique classique autour du conte de Charles Perrault, Le Petit Poucet. Au sein de la majestueuse Abbaye Saint-Maurice de Blasimon, venez écouter les œuvres de Bach, Vivaldi et autres interprétées par les musiciens du groupe Orfeo 2000 : Jean Goujon (flûte et cornet), Bertrand Bayle (luth et guitare baroque), Jean-Pierre Menuge (flûte à bec) et Anne-Laure Menard (clavecin). Réservations possibles par téléphone et vente des billets sur place 30 minutes avant le début du concert..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

Abbaye Saint-Maurice Lieu-dit Laula

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Villages en musique presents a classical music concert based on Charles Perrault’s tale, Le Petit Poucet. Set in the majestic Abbaye Saint-Maurice de Blasimon, come and listen to works by Bach, Vivaldi and others, performed by musicians from the Orfeo 2000 group: Jean Goujon (flute and cornet), Bertrand Bayle (lute and baroque guitar), Jean-Pierre Menuge (recorder) and Anne-Laure Menard (harpsichord). Reservations by telephone and tickets on sale 30 minutes before the concert.

Villages en musique presenta un concierto de música clásica basado en el cuento de Charles Perrault Le Petit Poucet. En la majestuosa abadía de Saint-Maurice, en Blasimon, podrá escuchar obras de Bach, Vivaldi y otros, interpretadas por músicos del grupo Orfeo 2000: Jean Goujon (flauta y corneta), Bertrand Bayle (laúd y guitarra barroca), Jean-Pierre Menuge (flauta dulce) y Anne-Laure Menard (clave). Reservas por teléfono y venta de entradas 30 minutos antes del comienzo del concierto.

Villages en musique bietet Ihnen ein klassisches Musikkonzert rund um Charles Perraults Märchen Le Petit Poucet (Der kleine Däumling). In der majestätischen Abtei Saint-Maurice de Blasimon hören Sie Werke von Bach, Vivaldi und anderen, die von den Musikern der Gruppe Orfeo 2000 interpretiert werden: Jean Goujon (Flöte und Kornett), Bertrand Bayle (Laute und Barockgitarre), Jean-Pierre Menuge (Blockflöte) und Anne-Laure Menard (Cembalo). Reservierungen sind telefonisch möglich, der Kartenverkauf findet 30 Minuten vor Konzertbeginn vor Ort statt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de l’Entre-deux-Mers