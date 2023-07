Concert lyrique – Les Fêtes Galantes du Ségur Abbaye Saint-Maurice Blasimon, 17 septembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, les Fêtes Galantes du Ségur vous invitent à un concert de chant lyrique au sein de l’imposante abbaye Saint-Maurice de Blasimon. Deux artistes, Martine Olmeda à la voix et Anna Backaert au piano, interpréteront des morceaux classiques comme Schumann et Pergolesi. Le concert débute à 17h mais vous êtes conviés à une visite guidée de l’abbaye à 16h30, en prémices du spectacle. Les billets sont disponibles à la vente dès maintenant..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Abbaye Saint-Maurice Lieu-dit La Vignotte

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, the Fêtes Galantes du Ségur invite you to a concert of opera singing at the imposing Saint-Maurice de Blasimon abbey. Two artists, Martine Olmeda on voice and Anna Backaert on piano, will perform classical pieces by Schumann and Pergolesi. The concert starts at 5pm, but you are invited to a guided tour of the abbey at 4:30pm, as a prelude to the show. Tickets are on sale now.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, las Fêtes Galantes du Ségur le invitan a un concierto de canto lírico en la imponente abadía de Saint-Maurice de Blasimon. Dos artistas, Martine Olmeda a la voz y Anna Backaert al piano, interpretarán piezas clásicas de Schumann y Pergolesi. El concierto comienza a las 17.00 horas, pero le invitamos a una visita guiada de la abadía a las 16.30 horas, como preludio del espectáculo. Las entradas ya están a la venta.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals laden die Fêtes Galantes du Ségur Sie zu einem Konzert mit lyrischem Gesang in der imposanten Abtei Saint-Maurice de Blasimon ein. Zwei Künstlerinnen, Martine Olmeda mit ihrer Stimme und Anna Backaert am Klavier, werden klassische Stücke wie Schumann und Pergolesi vortragen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, aber Sie sind bereits um 16:30 Uhr zu einer Führung durch die Abtei eingeladen, die als Vorspiel der Aufführung dient. Karten können ab sofort erworben werden.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers