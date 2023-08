Visite « Sur les traces de l’ordre de Saint-Benoit à Blasimon » Abbaye Saint-Maurice Blasimon, 16 septembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

L’abbaye Saint-Maurice de Blasimon vous livre ses secrets à l’occasion des Journées du patrimoine. Vous pourrez visiter librement l’abbaye, les vestiges de son cloitre et ses jardins, tout en apprenant l’histoire des moines bénédictins qui y ont séjourné. Une visite guidée sera organisée le dimanche à 16 h, en prémices d’un récital de piano et chant se tenant au sein de l’abbaye à 17 h. Concert payant, 23 € pour les adultes et 18 € pour les 12-25 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Abbaye Saint-Maurice Bourg

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Maurice de Blasimon Abbey will be revealing its secrets during the Heritage Days. You’ll be free to visit the abbey, the remains of its cloister and its gardens, while learning about the history of the Benedictine monks who lived there. A guided tour will take place on Sunday at 4pm, before a piano and vocal recital in the abbey at 5pm. Admission 23? for adults and 18? for 12-25 year-olds.

La abadía de Saint-Maurice de Blasimon desvelará sus secretos durante las Jornadas del Patrimonio. Podrá visitar libremente la abadía, los restos de su claustro y sus jardines, al tiempo que conoce la historia de los monjes benedictinos que vivieron allí. Habrá una visita guiada el domingo a las 16:00, antes de un recital de piano y canto en la abadía a las 17:00. El concierto cuesta 23 euros para los adultos y 18 para los jóvenes de 12 a 25 años.

Die Abtei Saint-Maurice de Blasimon gibt Ihnen anlässlich der Tage des offenen Denkmals ihre Geheimnisse preis. Sie können die Abtei, die Überreste ihres Kreuzgangs und ihre Gärten frei besichtigen und dabei die Geschichte der Benediktinermönche kennenlernen, die sich dort aufgehalten haben. Am Sonntag um 16 Uhr findet eine geführte Besichtigung statt, die den Auftakt zu einem Klavier- und Gesangsabend bildet, der um 17 Uhr in der Abtei stattfindet. Das Konzert ist kostenpflichtig: 23 ? für Erwachsene und 18 ? für 12- bis 25-Jährige.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers