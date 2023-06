Concert chorale Au fil de l’eau Abbaye Saint-Maurice Blasimon, 18 juin 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Avis aux amateurs de chant et de patrimoine, la chorale Au fil de l’eau, créée par l’association Nature Loisirs et découverte de Cabara, vous présente son concert au sein de l’abbaye Saint-Maurice de Blasimon. Une belle manière de continuer à faire vivre cet édifice majestueux..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Abbaye Saint-Maurice Bourg

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Au fil de l’eau choir, created by the Nature Loisirs et Découverte association in Cabara, is presenting a concert at the Abbey of Saint-Maurice in Blasimon. A wonderful way to keep this majestic edifice alive.

El coro Au fil de l’eau, creado por la asociación Nature Loisirs et Découverte de Cabara, ofrece un concierto en la abadía de Saint-Maurice, en Blasimon. Una magnífica manera de mantener vivo este majestuoso edificio.

Der Chor Au fil de l’eau, der vom Verein Nature Loisirs et découverte de Cabara ins Leben gerufen wurde, gibt ein Konzert in der Abtei Saint-Maurice de Blasimon. Eine schöne Art, dieses majestätische Bauwerk weiterhin mit Leben zu erfüllen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers