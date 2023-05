Venez découvrez une abbaye bénédictine du XIe siècle Abbaye Saint-Maur, 17 septembre 2023, Bleurville.

Venez découvrir l’abbaye bénédictine de Bleurville lors d’une visite inoubliable, où vous serez plongés dans la beauté de ce lieu chargé d’histoire.

Abbaye Saint-Maur 4 rue des écoles, 88410 Bleurville Bleurville 88410 Vosges Grand Est http://histoirepatrimoinebleurvillois.hautetfort.com Fondée dans la première moitié du XIe siècle par un comte de Toul, pour une communauté de moniales bénédictines, l’abbaye bénédictine est transformée en prieuré en 1128.

Victime des hommes, des siècles et des guerres, le monument a connu maintes destructions et reconstructions au cours du XIVe, du XVIe et du XVIIIe siècle, avant d’être victime de la Révolution, période pendant laquelle les bâtiments sont vendus à un paysan. L’édifice est alors transformé en remise agricole.

Restaurée à partir de 1974, l’ancienne abbatiale conserve une remarquable crypte pré-romane des XIe-XIVe siècles. Le prieuré voisin, du XVIIIe siècle, abrite un musée de la piété populaire. Parking gratuit.

