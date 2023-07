Visite guidée Abbaye Saint-Martin Massay, 16 septembre 2023, Massay.

Visite guidée 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Martin

Visite guidée de l’ancienne Abbaye Saint-Martin (Abbatiale, Chapelle Saint-Loup et Salle Capitulaire).

Abbaye Saint-Martin Route de Reuilly 18120 Massay Massay 18120 La Blancharderie Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 90 81 http://massay.fr Abbaye fondée en 738. Église abbatiale des XIIe et XVe siècles, stalles du XVIe siècle, vitrail du XVe siècle et vitraux Gaspard Gsell de 1880, statues des XVIe et XVIIe siècles, salle capitulaire et dortoir des moines du XIIIe siècle, chapelle Saint-Loup du XIIe siècle et tour de fortification. Label site clunisien. Autoroute A 20

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

