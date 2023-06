Visite libre de cet édifice du premier art roman niché dans un site naturel exceptionnel Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Casteil, 16 septembre 2023, Casteil.

Visite libre de cet édifice du premier art roman niché dans un site naturel exceptionnel 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Gratuit. Entrée libre. Un passage préalable au magasin pour retirer les tickets d’entrée gratuite est nécessaire.

Nichée au cœur du massif du Canigou, l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin surplombe discrètement la vallée depuis le XIe siècle, dévoilant aux promeneurs émerveillés son site unique. Avec son clocher orné d’arcatures, ses chapiteaux en marbre, son abbatiale et sa crypte voûtée, elle représente un véritable joyau de l’art roman régional. Restaurée avec passion au XXe siècle, l’abbaye est aujourd’hui confiée à la Communauté catholique des Béatitudes depuis 1988, qui permet à tous d’assister à des messes et offices.

Pour faciliter la visite, des plans seront proposés dans plusieurs langues : français, catalan, anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, italien, danois, suédois, polonais, russe, chinois et japonais.

Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l'abbaye, 66820 Casteil Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 50 03 http://stmartinducanigou.org Depuis Perpignan, prendre la N16 jusqu'à Villefranche de Conflent, puis la direction Vernet-les-Bains Casteil. L'abbaye se gagne seulement à pied depuis Casteil, après 25 à 50mn de marche dans son écrin de verdure, laissant découvrir son site unique au promeneur ravi. Un service de taxis 4×4 est cependant possible : JPB Transport, jpbtransports@bbox.fr, tél. +33(0)4 68 05 99 89 ou +33(0)6 50 33 95 79.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:55:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:55:00+02:00

