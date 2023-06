Levez les yeux : une excursion éducative au cœur du massif du Canigou Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Casteil, 15 septembre 2023, Casteil.

Située au cœur du massif du Canigou, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Martin est une destination idéale pour une excursion éducative avec vos élèves.

Perchée comme un nid, elle offre une vue discrète mais spectaculaire sur la vallée depuis le XIe siècle. Les éléments architecturaux tels que le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux en marbre, l’abbatiale et la crypte voûtée en font un joyau représentatif du premier art roman régional. Après une restauration passionnée au XXe siècle, l’abbaye a été confiée par le diocèse à la communauté catholique des béatitudes en 1988.

Des visites guidées sont disponibles, avec la possibilité d’utiliser une fiche pédagogique adaptée aux collégiens. Les lycéens peuvent également profiter d’une visite guidée spécifique. Les enfants du primaire, à partir du CE2, pourront participer à une visite ludique qui leur est dédiée.

Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l'abbaye, 66820 Casteil Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 50 03 http://stmartinducanigou.org [{« type »: « email », « value »: « groupes@stmartinducanigou.org »}] Depuis Perpignan, prendre la N16 jusqu'à Villefranche de Conflent, puis la direction Vernet-les-Bains Casteil. L'abbaye se gagne seulement à pied depuis Casteil, après 25 à 50mn de marche dans son écrin de verdure, laissant découvrir son site unique au promeneur ravi. Un service de taxis 4×4 est cependant possible : JPB Transport, jpbtransports@bbox.fr, tél. +33(0)4 68 05 99 89 ou +33(0)6 50 33 95 79.

