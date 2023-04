Visite guidée de l’abbaye de Mondaye Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye Juaye-Mondaye Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée de l’abbaye de Mondaye Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye, 17 septembre 2023, Juaye-Mondaye. Visite guidée de l’abbaye de Mondaye Dimanche 17 septembre, 14h30 Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye Départs des visites toutes les 30 min depuis la boutique. Visite guidée de l’abbaye, par un frère de la communauté. Le dimanche 17 septembre, de 14h30 à 17h. Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye 14250 Juaye-Mondaye Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie 02 31 92 58 11 http://www.mondaye.com L’abbaye classée au titre des monuments historiques, a été fondée en 1202. Appartenant à l’ordre des Prémontrés, elle est encore en activité actuellement. Bâtiments du XVIIIe s. : église, bâtiments conventuels (sacristie, bibliothèque, réfectoire, cloître, salle du chapitre), bâtiments de ferme du XVIIIe s., rénovés en 2012. Dans cette abbaye du XVIIIe s., une communauté religieuse d’une vingtaine de frères vous accueille pour vous faire visiter les lieux qu’elle habite et fait vivre chaque jour. Les frères vous recevront et vous feront visiter : l’église abbatiale, la sacristie, la bibliothèque… Ils témoigneront de leur vie à la suite du Christ dans la vie religieuse – Possibilité de déambuler librement dans le nouveau jardin de l’abbaye avec sa mare – Boutique avec produits monastiques et régionaux. D5 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

