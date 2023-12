Marché de Noël et bourse aux jouets Abbaye Saint-Maixent-l’École, 1 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Marché de Noël et bourse aux jouets à Saint-Maixent-l’Ecole

Le dimanche 3 décembre 2023 de 10h à 18h à l’abbatiale.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market and toy fair in Saint-Maixent-l’Ecole

Sunday December 3, 2023 from 10am to 6pm at the abbey church

Mercado de Navidad y feria del juguete en Saint-Maixent-l’Ecole

Domingo 3 de diciembre de 2023 de 10.00 a 18.00 h en la iglesia abacial

Weihnachtsmarkt und Spielzeugbörse in Saint-Maixent-l’Ecole

Sonntag, den 3. Dezember 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Abteikirche

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Haut Val De Sèvre