Forum des associations sportives, culturelles et solidaires Abbaye Saint-Maixent-l’École, 9 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Forum des associations sportives, culturelles et solidaires

Samedi 9 septembre 2023

➡ Plus d’une soixantaine d’associations sportives, culturelles & solidaires sont attendues !

➡ Cloître, parvis et salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-Maixent-l’École.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Forum for sports, cultural and community associations

Saturday, September 9, 2023

? Over sixty sports, cultural and community associations are expected to attend!

? Cloister, forecourt and chapter house of Saint-Maixent-l’École Abbey

Foro de asociaciones deportivas, culturales y comunitarias

Sábado 9 de septiembre de 2023

? Se espera la asistencia de más de sesenta asociaciones deportivas, culturales y comunitarias

? Claustro, patio y sala capitular de la Abadía de Saint-Maixent-l’École

Forum der Sport-, Kultur- und Solidaritätsvereine

Samstag, 9. September 2023

? Mehr als 60 Sport-, Kultur- und Solidaritätsvereine werden erwartet!

? Kreuzgang, Vorplatz und Kapitelsaal der Abtei von Saint-Maixent-l’École

