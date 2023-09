MDB Massy – balade réseau hydraulique Saclay 1er oct 23 Abbaye Saint-Louis-du-Temple Vauhallan, 30 septembre 2023, Vauhallan.

MDB Massy – balade réseau hydraulique Saclay 1er oct 23 Samedi 30 septembre, 13h20 Abbaye Saint-Louis-du-Temple entrée libre

Aqueduc de Buc, Ru de Vauhallan, Aqueduc des Mineurs, Rigole Domaniale, Rigole de Corbeville, Etang des Biches, Rigole de Châteaufort, Aqueduc du Trou-Salé, Rigole de Saint-Aubin, Rigole de Guyencourt, …

Dimanche 1er octobre, l’association ADER vous en dira plus sur ce réseau hydraulique du Plateau de Saclay vers le château de Versailles.

3 arrêts commentés par ADER ralliés à vélo :

– Pont du Limon sur la rigole domaniale

– Etang de Villiers

– Aqueduc de Buc

2 points de rendez-vous :

– Départ à 13 h 30 de la Recyclerie Sportive à Massy

– Départ à 14 h de l’abbaye Saint-Louis-du-Temple de Vauhallan

Dans le cadre du Forum de la Transition Ecologique des communes de Igny, Vauhallan et Saclay

Plus d’infos : https://mdb-idf.org/mdb-massy-balade-reseau-hydraulique-saclay-1er-oct-23/

Abbaye Saint-Louis-du-Temple chemin de Limon Vauhallan 91430 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T13:20:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

balade vélo

ville d’Igny, MDB Massy