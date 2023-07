Bullescence, installation visuelle autour du vin, dégustation de champagne Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Bullescence, installation visuelle autour du vin, dégustation de champagne Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons, 17 septembre 2023, Soissons. Bullescence, installation visuelle autour du vin, dégustation de champagne Dimanche 17 septembre, 14h30 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Redonner pendant quelques heures ses anciennes fonctions au cellier de Saint-Jean tout en se laissant emporter par la poésie des bulles.

Avec Mireille Jacquesson

RV Cellier de l’abbaye Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 13 Rue Saint-Jean 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Adresse 13 Rue Saint-Jean 02200 Soissons Ville Soissons Departement Aisne Lieu Ville Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/