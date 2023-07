Jardins en Scène Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Jardins en Scène Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons, 16 septembre 2023, Soissons. Jardins en Scène Samedi 16 septembre, 15h00, 19h00 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Déclic, petit théâtre photographique avec la compagnie Art tout chaud

Quelle image souhaitez-vous que l’on garde de vous ? Un camion pas comme les autres vous attend dans les jardins de l’abbaye pour vous tirer le portrait !

Séances à 15 h et à 19 h

Jardins de l’abbaye Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 13 Rue Saint-Jean 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Adresse 13 Rue Saint-Jean 02200 Soissons Ville Soissons Departement Aisne Lieu Ville Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/