Ils sont venus à l’abbaye Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Ils sont venus à l’abbaye Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons, 16 septembre 2023, Soissons. Ils sont venus à l’abbaye Samedi 16 septembre, 14h00, 16h30 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Visites guidées autour des personnages célèbres qui sont venus admirer les flèches de Saint-Jean…

A 14 h et 16 h 30 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 13 Rue Saint-Jean 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

