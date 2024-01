Stage Qi-Gong, Sophrologie « Les 12 mouvements de la Santé » Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, vendredi 1 mars 2024.

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-04

Ce stage est ouvert à toutes et tous, débutants.es. bienvenus.es.

Pour les enseignants venez apprendre un nouveau qi-gong de base que vous pourrez à votre tour transmettre après ce stage.

Un temps pour se connecter à soi dans un lieu magnifique reposant et ressourçant. Développer son énergie interne :

le T’chi ; découvrir et assouplir les fascias.

Cette série de mouvements correspond aux circuits énergétiques des méridiens, cette douce pratique vous permettra d’ouvrir et de stimuler en profondeur leurs trajets afin d’obtenir une harmonisation globale du (T’chi, énergie, souffle) dans l’ensemble du corps.

Les bienfaits de ces exercices :

– Au niveau corporel libère les tensions dans les chaînes des fascias et chaînes musculaires.

– Au niveau énergétique renforce et équilibre la circulation de l’énergie dans les huit merveilleux vaisseaux.

– Au niveau spirituel ouvre notre perception à la dimension lumineuse de la Vie, ainsi qu’à notre Être

Profond, notre supplément d’Âme : Le Ying, l’essence ; le T’chi le souffle ; le Schen l’esprit.

Des exercices de Sophrologie viendront compléter ces pratiques : perception aux organes sensoriel, les 5 sens, à la respiration, à l’ancrage, marche lente méditative des moines Zen « Kin-Hin » en pleine conscience.

Prévoir des chaussures pour traverser la baie pour marcher jusqu’au îles des Ebihens paysages fabuleux.

Prévoir coupe-vent, coussin, thermos, plaid et de quoi prendre des notes.

Horaires des séances : de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Pauses prévues avec thé, tisane, café.

Méditation à 8h celle-ci a lieu avant le petit-déjeuner.

Horaires des repas : petit-déjeuner entre 8h30 et 9h. Déjeuner à 12h30. Dîner à 19h30.

Tarifs pour les quatre jours de stage ainsi que la location de la salle hors hébergement :

Adhérents : 275€. Non-adhérents : 295€.

Hébergement pension complète prévoir à peu près 85€ par jour, chambre individuelle.

.

Abbaye Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne christine.sans@taoducoeur.fr



