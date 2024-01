Stage de Qi-gong, Sophrologie et Méditation Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, vendredi 9 février 2024.

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-11

Stage animé par Christine Sans, sophrologue, Brevet d’État Sport-Santé

Qi-Gong et Tai-Chi-Chuan à Rennes

30 années d’expérience

Ce stage est ouvert à toutes et tous, débutants bienvenus. Pour les enseignants de qi-gong, venez apprendre un nouveau qi-gong peu connu que vous pourrez à votre tour transmettre.

Accueil avec collation 14h30.

Nous étudierons un magnifique qi-gong : les « Six mouvements du Shaolin Ba She de la

Santé » que j’ai appris avec Maitre Liu Deming en France et en Chine. Les mouvements sont souples et amples ils sont reliés aux organes et renforcent les muscles, les tendons et les os en harmonisant le (t’chi, énergie) du Yin et du Yang.

Cette pratique régulière augmente la puissance interne, les fonctions cardio-vasculaires et respiratoires, elle permet aussi d’améliorer l’humeur et de diminuer l’anxiété.

La sophrologie avec l’éveil des cinq sens et des marches en conscience viendra compléter

cette pratique de qi-gong.

– Pratique dans la salle Abbatiale mais aussi selon la météo, dans le parc et sur la plage.

– Prévoir un coupe-vent, une bouteille d’eau ou thermos de quoi prendre des notes si vous le souhaitez.

Venir avec un coussin, un plaid.

– Horaires des séances : de 9h30 à 12h15. Reprise 15h15 jusqu’à18h. (Pauses avec collations le matin et l’après-midi).

– Méditation le matin de 8h à 8h30. Le samedi et le dimanche.

– Horaires des repas : petit-déjeuner entre 8h30 et 9h. Déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30.

Tarifs pour les cours et la location de la salle hors hébergement et repas.

Adhérents : 175€ (59€X3) Non adhérents : 205€ (69€X3)

Le tarif adhérent est réservé aux pers. qui participent aux séances hebdomadaires à Rennes à l’année. Paiement en plusieurs fois possible. Pour l’hébergement et les repas compter à peu près 85€ par jours

.

Abbaye Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne christine.sans@taoducoeur.fr



