Assistez à la restitution des ateliers « Hollywood Remix, des films qui te ressemblent », le samedi 29 juillet 2023 à l’Abbaye Saint-Germain.

Au programme :

15h : la projection des films de restitution des ateliers musique et cinéma

menés par Lucie Szechter et Nelson Bourrec, suivie d’une rencontre avec les artistes et les participants du projet (salle de conférences) ;

16h : la visite de l’exposition « Echos ».

Le Centre Pompidou et les artistes Lucie Szechter & Nelson Bourrec Carter proposent un atelier intensif mêlant musique et cinéma.

Pendant 5 jours de workshop (du 24 au 28 juillet), des jeunes de 13 à 18 ans sont invités à expérimenter le maniement des matériaux filmiques et musicaux préexistants, notamment issus du web, des archives et du foundfootage, afin de réaliser un ou plusieurs films courts. L’atelier vise à prendre conscience de la relation de l’image à la musique comme catalyseur de sentiments, et à composer de nouvelles histoires personnelles.

Ce monument résume à lui seul seize siècles de l’histoire d’Auxerre. Bien que composite, il offre un ensemble architectural d’un grand intérêt.

Ses cryptes carolingiennes du IXe siècle, construites autour du tombeau de saint Germain (378 – 448) sont décorées de peintures murales remarquables de par leur conservation et de par leur ancienneté, puisque ce sont les plus anciennes de France. Elles représentent notamment L’Extase et La lapidation de saint Étienne.

L’Église abbatiale est de style gothique. Dans son avant-nef et la partie de sa nef, démolies au XIXe siècle, on a retrouvé d’intéressants vestiges tels que des sarcophages datant du VIe au IXe siècle.

La salle du chapitre est du XIIe siècle, le cellier du XIVe siècle. Le cloître, de style classique, fut reconstruit au XVIIe siècle.

Le musée d’art et d’histoire, implanté dans l’abbaye, présente des témoignages sur le passé de la ville et de sa région, depuis la période préhistorique jusqu’à la fin du Moyen Âge.

Les deux pièces maîtresses de ses collections sont le Suaire de Saint-Germain, tissu byzantin exceptionnel datant de l’an mille et le Cheval de Guerchy.

La tour de Saint-Jean, du XIIe siècle, surplombe l’ensemble des bâtiments de son imposante flèche de pierre à huit pans convexes. A 6, N 6, gare SNCF.

