Les Métiers d’Art exposent à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre : Atelier de restauration de Béatrice BLADIER 31 mars – 2 avril Abbaye Saint germain

Le papier est un support extraordinaire. Cependant il est fragile, sensible à l’hygrométrie, à la température, à la lumière aux manipulations…

« S’adosser au passé, agir sur le présent et anticiper le futur »

Médecin du papier et passeur, le restaurateur conservateur intervient en cas de moisissures, mouillures, d’attaques d’insectes, déchirures, manques…

Un descriptif complet de l’œuvre, de son contexte historique, du type de papier utilisé et de la technique d’estampage, prélude à l’établissement du diagnostic.

Ce dernier permet de déterminer la nature des dégradations, d’envisager les traitements les plus appropriés ainsi que les conditions optimales de conservation : chaque cas est unique, nécessite des remèdes spécifiques et fait l’objet d’une discussion avec le propriétaire de l’œuvre.

Les travaux effectués à l’atelier respectent l’intégrité esthétique, historique et physique de l’œuvre concernée : les produits utilisés sont compatibles et réversibles.

Je serai heureuse de vous accueillir, et de partager avec vous ces gestes de restauration et de conservation qui subliment mon quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

