Les Métiers d’Art exposent à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre Abbaye Saint-germain, 31 mars 2023, Auxerre. Les Métiers d’Art exposent à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre 31 mars – 2 avril Abbaye Saint-germain Lors de cet événement, je présenterai plusieurs girouettes ainsi que quelques sculptures réalisées avec la matière du zinc, du cuivre et du laiton.

Chaque projet est entièrement fait à la main, je vous présenterai mes outils ainsi que la matière dont je me passionne et que je travaille chaque jour.

Je vous ferai aussi découvrir quelques étapes de la fabrication d’une pièce unique, par la découpe et le pliage des multitudes de petites pièces qui composera la création final.

Je vous attends avec grand plaisir le week-end du 31 au 2 Avril 2023.

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00
2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

