Atelier de typographie Abbaye Saint-germain, 31 mars 2023, Auxerre.

Atelier de typographie Vendredi 31 mars, 09h30 Abbaye Saint-germain

Depuis 50 ans à Paris et en Bourgogne à La Métairie Bruyère (Parly), l’atelier d’art RLD spécialisé dans l’édition d’estampes et de livres d’artiste proposera aux enfants un atelier de découverte de la typographie manuelle un métier qui prend ses origines au XVème siècle. Le procédé dit « Gutenberg » a permi une diffusion plus large des écrits et donc du savoir. Le livre n’est plus manuscrit mais devient imprimé. Avec l’aide du typographe les jeunes vont pouvoir jouer avec les caractères en bois, s’amuser avec les lettres et réaliser sa propore composition avant d’imprimer son oeuvre sur une feuille de papier coton.

Abbaye Saint-germain 2 Bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.la-metairie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

typographie édition d’art

@AtelierRLD