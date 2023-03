Sarah Monier – Restauration de peintures Abbaye Saint-germain Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Sarah Monier – Restauration de peintures Abbaye Saint-germain, 31 mars 2023, Auxerre. Sarah Monier – Restauration de peintures 31 mars – 2 avril Abbaye Saint-germain Conservatrice-restauratrice de peintures, œuvre à la préservation de vos biens culturels, les tableaux, les peintures sur bois, les œuvres sur cuivre voire sur marbre ainsi que tout décor peint ou fresque. La restauration d’une peinture peut se résumer à la reprise d’une déchirure, d’un trou sur votre tableau voire d’un simple décrassage de surface. La nicotine, la fumée de cheminée et la pollution ternissent les œuvres qui deviennent grisâtres voire jaunies. Nous réalisons également le dévernissage des peintures quand le vernis dénature leurs couleurs, ainsi que tout traitement de réintégration de la couche picturale (retouche de griffures, usures, taches sur la peinture). Même si votre peinture connait des dégradations importantes (incendie, dégâts des eaux, déchirures complexes), il est toujours possible de la consolider, de restaurer sa toile grâce à un rentoilage, de refixer les écailles et de restaurer son image. Prix départemental des Métiers d’Art 2016 pour l’Yonne Abbaye Saint-germain 2 Bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « sarah.monier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 conservation restauration Worobel

