Visite guidée de l’ancienne abbaye Saint-Florentin 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Florentin Nbr limité à un groupe de 20 personnes par visite – Inscription en ligne via le lien de réservation indiqué.

Visites guidées de l’ancienne Abbaye Saint-Florentin, devenue en 1861 l’établissement public départemental d’Eure-et-Loir de soin en santé mentale.

Visites animées par le service communication-patrimoine du Centre hospitalier Henri EY en partenariat avec l’association « Les amis de Bonneval ».

Départ des visites toutes les 1/2 heures à partir de 14h jusqu’à 17h30 (départ dernière visite).

Durée de la visite : 1h30

Entrée libre non autorisée

Abbaye Saint-Florentin Centre Hospitalier Henri-Ey 32 rue de la Grève 28800 Bonneval Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 44 76 00 http://www.ch-henriey.fr http://www.ch-henriey.fr/journeesdupatrimoine.php Ancien monastère bénédictin fondé en 857. Vestiges des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

