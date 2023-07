Atelier Mosaïque à l’abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise Atelier Mosaïque à l’abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois, 16 septembre 2023, Crépy-en-Valois. Atelier Mosaïque à l’abbaye Saint-Arnoul 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Arnoul Sur inscription, places limitées Initiez-vous à l’art de la mosaïque accompagnés par Laura Garnier de l’entreprise Little Preservasionnist. Bonne énergie, découverte de savoir-faire et créativité seront de mise !

Ateliers gratuits mais places limitées. Inscriptions au 07.63.32.92.96

Abbaye Saint-Arnoul
Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
03 44 59 03 97
contact@littlepreservasionist.com
07 63 32 92 96

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

