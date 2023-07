Eveil musical et conté Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise Eveil musical et conté Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois, 16 septembre 2023, Crépy-en-Valois. Eveil musical et conté Samedi 16 septembre, 10h30 Abbaye Saint-Arnoul Entrée libre A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, musicien et conteuses de la Médiathèque proposent aux 0-3 ans un éveil musical et conté sur le thème des visites et des monuments. Histoires, comptines et musiques viendront ainsi réveiller les vieilles pierres !

En cas d’intempéries, la séance aura lieu à l’intérieur de l’abbaye Saint-Arnoul. Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 03 97 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

