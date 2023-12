Apéro Art et Histoire découverte du Géant calendrier de l’Avent Abbaye Saint-André Meymac, 16 décembre 2023 18:30, Meymac.

Meymac,Corrèze

Venez à la rencontre des dessous du désormais célèbre calendrier de l’Avent de Meymac, proposé cette année par Lucien Murat, avant de déguster un apéritif local.

Sur réservation.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Abbaye Saint-André Place du Bûcher

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the behind-the-scenes of Meymac?s now-famous Advent calendar, proposed this year by Lucien Murat, before enjoying a local aperitif.

Book in advance

Venga a conocer a los artífices del ya famoso calendario de Adviento de Meymac, propuesto este año por Lucien Murat, antes de disfrutar de un aperitivo local.

Sólo con reserva previa

Lernen Sie die Hintergründe des mittlerweile berühmten Adventskalenders von Meymac kennen, der in diesem Jahr von Lucien Murat vorgeschlagen wurde, und genießen Sie anschließend einen lokalen Aperitif.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze