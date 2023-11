Récital de violoncelle de Thomas Prechal Abbaye Saint-André Meymac, 2 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Thomas Prechal est attiré par tous les aspects de la musique : jouer du violoncelle, écrire ses propres oeuvres, pratiquer l’analyse musicale, mais aussi l’improvisation sur violoncelle et piano, interpréter la musique traditionnelle folklorique…

toujours fasciné par la beauté de rassembler des personnes autour de la musique.

Il a obtenu des prix de plusieurs concours internationaux, a joué avec de nombreux orchestres principalement en Europe et a composé une grande variété d’oeuvres pour musique de chambre ainsi que pour orchestre.

Thomas Prechal qui joue sur un violoncelle de Jean-Baptiste Vuillaume (1866), vous propose de voyager dans l’univers de Bach, Cassadó et de découvrir ses propres compositions..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Thomas Prechal is drawn to all aspects of music: playing the cello, writing his own works, practising musical analysis, improvising on cello and piano, performing traditional folk music?

always fascinated by the beauty of bringing people together around music.

He has won prizes at several international competitions, played with numerous orchestras, mainly in Europe, and composed a wide variety of works for chamber music and orchestra.

Thomas Prechal, who plays on a cello by Jean-Baptiste Vuillaume (1866), invites you to journey into the world of Bach, Cassadó and his own compositions.

Thomas Prechal se siente atraído por todos los aspectos de la música: tocar el violonchelo, escribir sus propias obras, practicar el análisis musical y la improvisación con el violonchelo y el piano, interpretar música folclórica tradicional?

siempre le ha fascinado la belleza de reunir a la gente en torno a la música.

Ha ganado premios en varios concursos internacionales, ha tocado con numerosas orquestas, principalmente en Europa, y ha compuesto una gran variedad de obras para música de cámara y orquesta.

Thomas Prechal, que toca con un violonchelo de Jean-Baptiste Vuillaume (1866), le hará viajar por el universo de Bach y Cassadó y le presentará sus propias composiciones.

Thomas Prechal ist von allen Aspekten der Musik angezogen: Cello spielen, eigene Werke schreiben, musikalische Analyse, aber auch Improvisation auf Cello und Klavier, traditionelle Volksmusik interpretieren?

er war immer fasziniert von der Schönheit, Menschen durch Musik zusammenzubringen.

Er gewann Preise bei mehreren internationalen Wettbewerben, spielte mit zahlreichen Orchestern vor allem in Europa und komponierte eine Vielzahl von Werken für Kammermusik und Orchester.

Thomas Prechal, der auf einem Cello von Jean-Baptiste Vuillaume (1866) spielt, lädt Sie ein, in die Welt von Bach, Cassadó und seinen eigenen Kompositionen zu reisen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze