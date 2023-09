Journée du Patrimoine Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Abbaye Saint-André Meymac, 16 septembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Archéologie et Patrimoine ouvre ses portes sur les deux jours et de découvrir l’exposition « Animi et Corpora, l’antiquité au féminin ». Visites guidées le samedi et dimanche à 17h.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Museum of Archaeology and Heritage opens its doors on both days and invites you to discover the « Animi et Corpora, l’antiquité au féminin » exhibition. Guided tours on Saturday and Sunday at 5pm

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Arqueología y Patrimonio abre sus puertas ambos días para que los visitantes descubran la exposición « Animi et Corpora, l’antiquité au féminin ». Visitas guiadas el sábado y el domingo a las 17.00 horas

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Museum für Archäologie und Kulturerbe an beiden Tagen seine Türen und Sie können die Ausstellung « Animi et Corpora, l’antiquité au féminin » (Animi und Korpora, die weibliche Antike) entdecken. Führungen am Samstag und Sonntag um 17 Uhr

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze