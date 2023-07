Récital de viole de gambe Abbaye Saint-André Meymac, 25 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Instrument de musique à cordes et à frettes joué à l’aide d’un archet, originaire d’Espagne, la Viole de Gambe a dominé la vie musicale européenne dès le XVe siècle. Lukas Hadakir Carrillo nous enchantera, pour ce premier récital de l’année, avec un répertoire allant de la Renaissance à la musique contemporaine. .

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Viola da Gamba, a bowed, stringed musical instrument from Spain, has dominated European musical life since the 15th century. In his first recital of the year, Lukas Hadakir Carrillo will delight us with a repertoire ranging from the Renaissance to contemporary music..

La viola da gamba es un instrumento musical de cuerda y arco originario de España que ha dominado la vida musical europea desde el siglo XV. En este primer recital del año, Lukas Hadakir Carrillo nos deleitará con un repertorio que abarca desde el Renacimiento hasta la música contemporánea..

Die Gambe ist ein mit einem Bogen gespieltes Saiten- und Bundinstrument aus Spanien, das seit dem 15. Jahrhundert das europäische Musikleben dominiert. Lukas Hadakir Carrillo wird uns in seinem ersten Konzert des Jahres mit einem Repertoire von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik verzaubern

