Exposition Des univers silencieux Abbaye Saint-André Meymac, 8 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Trois générations, quatre monographies, deux hommes, deux femmes, des expériences et des pratiques différentes mais en commun une économie, une retenue dans le travail, une poésie que le titre de l’exposition s’essaie à traduire. Avec les œuvres de : Pierre Buraglio – Roland Cognet – Aurore Pallet – Julia Scalbert.

2023-07-08 fin : 2023-09-17

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Three generations, four monographs, two men, two women, different experiences and practices, but what they have in common is an economy, a restraint in the work, a poetry that the title of the exhibition attempts to convey. With works by : Pierre Buraglio ? Roland Cognet ? Aurore Pallet – Julia Scalbert

Tres generaciones, cuatro monografías, dos hombres, dos mujeres, experiencias y prácticas diferentes, pero lo que tienen en común es una economía, una contención en la obra, una poesía que el título de la exposición intenta transmitir. Con obras de : Pierre Buraglio ? Roland Cognet ? Aurore Pallet – Julia Scalbert

Drei Generationen, vier Monografien, zwei Männer, zwei Frauen, unterschiedliche Erfahrungen und Praktiken, aber gemeinsam ist ihnen eine Ökonomie, eine Zurückhaltung bei der Arbeit, eine Poesie, die der Titel der Ausstellung zu vermitteln versucht. Mit Werken von : Pierre Buraglio ? Roland Cognet ? Aurore Pallet – Julia Scalbert

