Visite guidée du clocher et découverte d’un magnifique panorama Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Saint-Amant-de-Boixe Catégories d’Évènement: Charente

Saint-Amant-de-Boixe Visite guidée du clocher et découverte d’un magnifique panorama Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Saint-Amant-de-Boixe, 16 septembre 2023, Saint-Amant-de-Boixe. Visite guidée du clocher et découverte d’un magnifique panorama 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane 4 € adulte. Gratuit -18 ans. Sur inscription. Nombre de places limité. Empruntez, avec le guide, les 116 marches d’accès au clocher d’où vous aurez un point de vue remarquable sur le paysage saint-amantois. Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Parvis de l’église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 94 24 27 http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 94 24 27 »}] Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l’abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes d’Angoulême. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Abbaye-de-Saint-de-Boixe Détails Catégories d’Évènement: Charente, Saint-Amant-de-Boixe Autres Lieu Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane Adresse Parvis de l'église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Ville Saint-Amant-de-Boixe Departement Charente Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane Saint-Amant-de-Boixe

Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane Saint-Amant-de-Boixe Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amant-de-boixe/