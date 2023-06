Un parcours interactif au sein de l’abbaye Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Saint-Amant-de-Boixe, 16 septembre 2023, Saint-Amant-de-Boixe.

Un parcours interactif au sein de l’abbaye 16 et 17 septembre Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Gratuit. Entrée libre.

À travers un parcours ludique et interactif, maquettes, projections, bornes, illustrations, objets archéologiques et autres activités, le visiteur est immergé au cœur de la vie des moines et des bâtisseurs romans : une occasion de s’initier à la beauté et à l’audace de l’architecture romane, de changer de regard sur cet art de construire si singulier.

Participez à une visite libre de l’abbaye et de ses bâtiments conventuels qui abritent un centre d’architecture romane.

Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Parvis de l’église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 94 24 27 http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l’abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes d’Angoulême.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Saint Amant de Boixe