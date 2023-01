Abbaye Royale du Moncel: Ateliers du Patrimoine Pontpoint, 21 janvier 2023, Pontpoint .

Abbaye Royale du Moncel: Ateliers du Patrimoine

5 Rue du Moncel Pontpoint Oise

2023-01-21 – 2023-01-21

Pontpoint

Oise

30 30 30 Osez découvrir cet art du feu millénaire, dans nos ateliers. Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez les différentes étapes, de la conception à la mise en baie : la prise de côtes, la coupe et l’assemblage des verres de couleurs, la composition des différents éléments pour en faire une œuvre d’art… N’hésitez plus et rejoignez cette formidable aventure !

abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr +33 3 44 72 33 98 https://abbayedumoncel.fr/

Pontpoint

