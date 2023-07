Visite guidée de l’abbaye royale de Saint-Arnoul Abbaye royale de Saint-Arnoul Metz, 17 septembre 2023, Metz.

Visite guidée de l’abbaye royale de Saint-Arnoul Dimanche 17 septembre, 10h00 Abbaye royale de Saint-Arnoul Entrée libre

Venez découvrir cette ancienne abbaye du XIIIème siècle, à l’histoire riche. Départ toutes les 20 minutes.

Abbaye royale de Saint-Arnoul 7 rue aux Ours, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 39 90 50 Après le siège de Metz par Charles Quint en 1552, la première abbaye bénédictine Saint-Arnoul fut détruite et transférée, avec les tombeaux impériaux, à l’intérieur des remparts dans le couvent dominicain construit en 1221, couvent qui, à l’exception de l’église, fut reconstruit au XVIIe siècle. On peut aujourd’hui voir ces bâtiments, avec en particulier le cloître, l’ancien réfectoire et l’ancienne sacristie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Christian Legay