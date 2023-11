ILLUMINATIONS : VOYAGE LUMINEUX ET SONORE Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque, 2 décembre 2023, Yvré-l'Évêque.

Yvré-l’Évêque,Sarthe

Venez fêter Noël en Sarthe avec le Voyage lumineux et sonore à l’Abbaye Royale de l’Epau. !.

2023-12-02 fin : 2024-01-07 20:30:00. .

Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire



Come and celebrate Christmas in Sarthe with the luminous and sound journey at the Royal Abbey of Epau !

¡Venga a celebrar la Navidad en la Sarthe con el viaje luminoso y sonoro a la Abadía Real de Epau!

Feiern Sie Weihnachten in der Sarthe mit der Licht- und Klangreise in die Abbaye Royale de l’Epau.!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire