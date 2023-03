Réouverture de l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars Catégories d’Évènement: Saint-Martin-l'Ars

Vienne

Réouverture de l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau, 8 avril 2023, Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars. Réouverture de l’Abbaye Royale de La Réau 86350 Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l’Ars Vienne Abbaye Royale de La Réau 86350

2023-04-08 – 2023-04-08

Abbaye Royale de La Réau 86350

Saint-Martin-l’Ars

Vienne Saint-Martin-l’Ars . Nous vous accueillerons dès le 8 avril 2023,

voici les actualités ! ⚜️

? Importants travaux de restauration ???

✒️ Atelier enluminure et calligraphie ? Nouveau

⚔️ ? Jeu “L’Abécédaire” ?Nouveau

???? Déjeuner champêtre le 9 juillet

? Visite nocturne le 12 août ? Nouveau

? Offre goûter d’anniversaire? Nouveau

? Animations autour des abeilles de La Réau

et d’autres surprises à venir ! ☝️ Notre offre tarifaire a été reformulée :

Visite gratuite désormais pour les moins de 12 ans.

Le Monument Game, la Chasse au trésor, et le jeu “L’Abécédaire” sont gratuits pour les moins de 7 ans. À vous d’entrer dans l’Histoire !? Nous vous accueillerons dès le 8 avril 2023, voici les actualités ! ⚜️ Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l’Ars

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Martin-l'Ars, Vienne Autres Lieu Saint-Martin-l'Ars Adresse Saint-Martin-l'Ars Vienne Abbaye Royale de La Réau 86350 Ville Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars Departement Vienne Tarif Lieu Ville Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l'Ars

Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-l'ars saint-martin-l'ars/

Réouverture de l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau 2023-04-08 was last modified: by Réouverture de l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars 8 avril 2023 86350 Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Vienne Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars vienne

Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars Vienne