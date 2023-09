Initiation à la calligraphie et visite de l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l’Ars, 2 novembre 2023, Saint-Martin-l'Ars.

Nouveauté 2023 ! Le jeudi 2 novembre 2023 à 11h puis à 15h.

Au Moyen Âge, seuls les personnages aisés pouvaient s’offrir des manuscrits enluminés. Dans les abbayes telles qu’à La Réau, ce travail revenait aux moines copistes chargés de recopier et de décorer les manuscrits; ces derniers soigneusement calligraphiés étaient enrichis d’enluminures raffinées.

À travers cet atelier animé par un artiste enlumineur-graveur, vous découvrez les outils du calligraphe-enlumineur et ses techniques.

Fort de ce savoir, chacun réalise une production dans les mêmes conditions, avec les outils utilisés au Moyen Âge. Les participants repartent avec leur création : un marque-page à leur prénom orné d’une lettrine inspirée du fameux graduel Maria de Regali réalisé par les moines de La Réau.

Profitez de cet atelier pour partager en famille des moments riches de culture et d’histoire.

Activité sur inscription auprès de l’Abbaye. Accessible à tous. Matériel inclus.

Réservation obligatoire par email ou 05.49.87.93.08 ou directement via ce lien : https://tinyurl.com/2yu7o4tb

Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l'Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549879308 https://www.abbayeroyaledelareau.fr/ contact@abbayeroyaledelareau.fr Située à Saint-Martin-l'Ars, au creux d'un vallon reculé entre Poitiers et Angoulême, l'Abbaye Royale de La Réau vous accueille pour une visite inoubliable dans ce haut lieu du patrimoine touristique de la Vienne.

Classé au titre des Monuments Historiques, le site vous fera revivre l’Histoire du Moyen Âge aux Temps modernes : profitez d’une visite à travers le bâtiment conventuel, les ruines romantiques de l’ancienne abbatiale, les vestiges du cloître, puis baladez-vous dans le parc en contournant le pigeonnier, le chai ou la tour de défense…Venez explorer le domaine en famille, ou avec vos amis, des activités tout public vous attendent, préparez-vous à un dépaysement total !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T11:00:00+01:00 – 2023-11-02T12:00:00+01:00

2023-11-02T15:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

