S’émerveiller, partager et… savourer !

Située à Saint-Martin-l’Ars, au creux d’un vallon entre Poitiers et Angoulême, l’Abbaye Royale de La Réau vous accueille pour une visite inoubliable dans ce haut lieu du patrimoine touristique de la Vienne.

Classé au titre des Monuments Historiques, le site vous fait revivre l’Histoire du Moyen ge aux Temps modernes : profitez d’une visite à travers les Bâtiments conventuels, les vestiges de l’ancienne abbatiale et du cloître, puis baladez-vous dans le parc en contournant le pigeonnier, le chai ou la tour de défense…Admirez les restaurations des toitures achevées ou en cours.

Venez explorer le domaine en famille, ou entre amis, préparez-vous à un dépaysement total !

Au menu:

Pâté en croûte de l’abbaye

Méli-Mélo de tomates, mozzarella et basilic

—

Brochettes de boeuf marinées

accompagnées de pommes de terre aux herbes

Salade croquante

—

Brownies au chocolat

Mousse aux fruits rouges et broyé du Poitou

Au programme :

14h30: visite libre ou guidée (durée: 1h)

15h00: Marie Lahaye, naturopathe installée à l’Isle-Jourdain vous propose un atelier Fermentation:

Vous découvrirez les secrets de la fermentation, méthode de conservation ancestrale des aliments qui les rend plus digestes et les enrichit en probiotiques, bactéries amies de nos intestins, 15€ par personne.

Les places sont limitées, pensez à réserver en nous contactant !

Déjeuner et visite guidée ou libre incluse : 32 € adulte // 22€ enfant de moins de 12 ans

contact@abbayeroyaledelareau.fr ou 05 49 87 93 08

