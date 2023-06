Rallye du concours d’élégance 500 ferrari contre le cancer à l’Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l’Ars, 2 juin 2023, Saint-Martin-l'Ars.

Nous vous attendons nombreux vendredi 2 juin à l’Abbaye Royale de La Réau, cette année encore nous avons la joie d’accueillir les participants du Concours d’élégance organisé par « Sport et Collection ».

Créé en 2021 dans le cadre du grand événement « 500 Ferrari contre le Cancer » au circuit du Vigeant, ce concours est réservé aux modèles d’exception des grandes marques des années 1920 à 1940, ainsi qu’aux prestigieuses GT des années 1950-1960 .

À partir de 14h, venez les admirer et les photographier dans le cadre exceptionnel de La Réau sous un beau soleil, en plus vous soutiendrez une bonne cause !

Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l'Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine Située à Saint-Martin-l'Ars, au creux d'un vallon reculé entre Poitiers et Angoulême, l'Abbaye Royale de La Réau vous accueille pour une visite inoubliable dans ce haut lieu du patrimoine touristique de la Vienne.

Classé au titre des Monuments Historiques, le site vous fera revivre l’Histoire du Moyen Âge aux Temps modernes : profitez d’une visite à travers le bâtiment conventuel, les ruines romantiques de l’ancienne abbatiale, les vestiges du cloître, puis baladez-vous dans le parc en contournant le pigeonnier, le chai ou la tour de défense…Venez explorer le domaine en famille, ou avec vos amis, des activités tout public vous attendent, préparez-vous à un dépaysement total !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

