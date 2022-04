Abbaye Royale de la Réau ANIMATION EXCEPTIONNELLE “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Catégories d’évènement: Saint-Martin-l'Ars

Vienne

Abbaye Royale de la Réau ANIMATION EXCEPTIONNELLE “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” Abbaye Royale de La Réau, 24 avril 2022, Saint-Martin-l'Ars. Abbaye Royale de la Réau ANIMATION EXCEPTIONNELLE “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge”

Abbaye Royale de La Réau, le dimanche 24 avril à 14:00

ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES **Dimanche 24** **avril 2022** **Sur réservation uniquement au 05.49.87.93.08** L’Abbaye Royale de la Réau vous invite dimanche 24 avril de 14h à 19h : “JEUX AVEC LES ANES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” le Vigeant (86) Jeux de pieds avec les ânes : Tarif 3,50 €/ enfant Les enfants sont invités à jouer avec les ânes en effectuant à pied un parcours avec des obstacles, des slaloms, des jeux de ballons… Avec la participation exceptionnelle de “Grisette», la petite chèvre de 3 mois, mascotte de la ferme.

sur reservation

L’Abbaye Royale de la Réau vous invite dimanche 24 avril de 14h à 19h : “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l’Ars Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-l'Ars, Vienne Autres Lieu Abbaye Royale de La Réau Adresse 86350 Ville Saint-Martin-l'Ars lieuville Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Departement Vienne

Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-lars/

Abbaye Royale de la Réau ANIMATION EXCEPTIONNELLE “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” Abbaye Royale de La Réau 2022-04-24 was last modified: by Abbaye Royale de la Réau ANIMATION EXCEPTIONNELLE “JEUX AVEC LES ÂNES” (à partir de 3 ans) en partenariat avec “la Ferme du petit âge” Abbaye Royale de La Réau Abbaye Royale de La Réau 24 avril 2022 Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Saint-Martin-l'Ars

Saint-Martin-l'Ars Vienne