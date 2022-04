Abbaye Royale de la Réau (86) ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI RANDO / ACTIVITÉS TRAPPEURS Abbaye Royale de La Réau, 23 avril 2022, Saint-Martin-l'Ars.

Abbaye Royale de la Réau (86) ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI RANDO / ACTIVITÉS TRAPPEURS

Abbaye Royale de La Réau, le samedi 23 avril à 16:00

ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES **Samedi 23** **avril 2022** **Sur réservation uniquement au 05.49.87.93.08** L’Abbaye Royale de la Réau vous invite à remonter le temps en partant à la découverte de la vie des trappeurs avec KOLYMA* **Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI RANDO / ACTIVITÉS TRAPPEURS** Deux découvertes sont proposées au choix : **La découverte « Nomade » :Tarif : 75€ par personne** Elle comprend: une cani rando – école de conduite en VTT attelé ou en attelage avec kart et chiens de traîneau (à partir de 11 ans et accessible aux personnes à mobilité réduite). Durée : 45 mn des activités trappeurs (pour tous les âges) : -> découverte de la traite des fourrures -> confection de pointes de flèche en ardoise -> lancé de haches -> fabrication et cuisson de la « banique », le pain du trappeur – une veillée autour d’un feu de camp **La découverte « Trappeur » : Tarif : 25€ par personne** Elle comprend: des activités trappeurs (pour tous les âges) : -> découverte de la traite des fourrures -> confection de pointes de flèche en ardoise -> lancé de haches -> fabrication et cuisson de la « banique », le pain du trappeur une veillée autour d’un feu de camp Fred Auzanneau est un musher professionnel qui a créé l’association “Kolyma Latitudes Nord” il y a près de 15 ans. Ce centre environnemental nordique propose des balades en traîneau ou en kart avec des huskies. Animé par le goût du partage de sa passion, Fred permet aux visiteurs de participer à toute la préparation des chiens et du matériel. « Nous nous adaptons à tous les publics… ! ». Et il y en a pour tous les goûts : le traîneau peut être remplacé par un VTT ou un kart.

sur reservation

L’Abbaye Royale de la Réau vous invite à remonter le temps en partant à la découverte de la vie des trappeurs avec KOLYMA* Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI RANDO / ACTIVITÉS TRAPPEURS

Abbaye Royale de La Réau 86350 Saint-Martin-l’Ars Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T20:00:00