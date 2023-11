Ma Région Virtuose à Fontevraud Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye, 26 janvier 2024, Fontevraud-l'Abbaye.

Ma Région Virtuose à Fontevraud 26 – 28 janvier 2024 Abbaye Royale de Fontevraud Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Auditorium (55’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

“Harmonies d’origines”

Duruflé : Ubi caritas

Janácek/Dvorák : Chants moraves

Debussy : Trois Chansons de Charles d’Orléans

Sibelius : Rakastava

Glinka : Cherubic Hymn

Brahms : Zigeunerlieder opus 112

Rossini : La Passegiata

Fauré : Les Djinns

Ce riche programme nous plonge dans l’effervescence d’une époque qui a nombre de compositeurs, partout en Europe, chercher à exprimer leur attachement à leur patrie d’origine.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

14h30 – Auditorium (45’) – 8€

Bleue Quintet violoncelles et électronique

Entre lyrisme exacerbé, sonorités mystiques inspirées des musiques indiennes et rythmiques hypnotiques, ce quintette s’attachant à créer des passerelles entre différents styles musicaux pratique un mélange original de production électronique et de musique néo-classique composée et arrangée par le talentueux violoncelliste Paul Colomb.

16h30 – Auditorium (45’) – 10€

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch direction

“Beauté Barbare : Telemann et les musiques populaires d’Europe de l’Est”

Maître de chapelle du Comte Erdmann dont la cour était installée en Pologne, Telemann découvre avec ravissement la “beauté barbare” de la musique traditionnelle de cette partie de l’Europe, dont il loue notamment la vigueur rythmique irrépressible. Les Musiciens de Saint-Julien nous plongent ainsi dans un véritable tourbillon musical faisant entrer en résonance l’œuvre de Telemann – musicien le plus connu de son époque – et ces mélodies typées aux rythmes grisants.

20h30 – Auditorium (45’) – 4€

Thibault Cauvin guitare

“Racines”

Bach : Allemande et Gigue de la Partita n°2 en ré mineur BWV 1004

J. Cauvin : Bach autrement I, II, III

Diabaté : Jarabi, le sorcier malien

Steidl : Ithaca, l’indien iroquois

Domeniconi : Koyunbaba, le berger turc

La musique de Bach entre ici en résonance avec des musiques spirituelles d’autres cultures : autant de chemins vers l’Au-delà, qui prennent leurs sources aux racines des peuples, à l’origine des mondes.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

14h00 – Auditorium (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Le Maître et les Écoles”

Bach : Prélude et fugue en sol majeur BWV 557

Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

Milhaud : Le Bœuf sur le toit

Hahn : À Chloris

Gershwin : Prélude n°1

15h30 – Auditorium (45’) – 8€

Ensemble Vocal de Nantes

Gilles Ragon direction

“Le voyage à Lübeck”

Buxtehude : Der Herr ist mit mir BuxWV 15

Bach : Jesus, meine Freude BWV 227

Homilius : Machet die Tore Weit

En 1705, le jeune Bach obtient un congé de quatre semaines pour aller rencontrer à Lübeck, capitale musicale de l’Allemagne du nord, Dietrich Buxtehude, qualifié à l’époque de plus grand des organistes. Il entreprend pour cela une longue marche de 400 km…voyage initiatique qu’il prolongera en réalité de plusieurs mois. À son retour, son style apparaît profondément marqué de l’influence du maître.

18h00 – Auditorium (45’) – 8€

Ilektra Platiopoulou mezzo-soprano

The Curious Bards

Sarah Van Oudenhove viole de gambe

Jean-Christophe Morel cistre irlandais

Louis Capeille harpe triple

Bruno Harlé flûtes

Alix Boivert violon baroque

“Indiscretions”

Amoureux des musiques traditionnelles d’Écosse et d’Irlande, Ilektra Platiopoulou et The Curious Bards vous transportent au cœur de l’âme celte et gaélique avec des chansons d’inspiration variée qui ont au XVIIIe siècle attiré l’attention de grands compositeurs tels Haydn et Beethoven. Au programme également, des danses typiques des deux pays celtes : le strathspey écossais au caractère bien trempé, les slip-jigs irlandaises au rythme endiablé ou encore les hornpipes utilisés par Haendel lui-même !

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie à l’Abbaye Royale de Fontevraud le samedi 16 décembre 2023.

Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h hors vacances scolaires et de 10h à 19h pendant les vacances scolaires.

Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre 2023 à 10h sur www.fontevraud.fr.

Réservation possible à l’Abbaye uniquement pour les concerts programmés à Fontevraud.

Abbaye Royale de Fontevraud – BP 24 – 49590 Fontevraud l’Abbaye

Tél : 02 41 51 73 52

ACCESSIBILITÉ

L’Auditorium de l’Abbaye de Fontevraud n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

