La Folle Journée en région à Fontevraud
28 et 29 janvier 2023
Abbaye Royale de Fontevraud, Fontevraud-l'Abbaye

La Folle Journée en région à Fontevraud 28 et 29 janvier 2023 Abbaye Royale de Fontevraud

Abbaye Royale de Fontevraud 49590 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.fontevraud.fr/ »}]

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Auditorium (45’) – 6€

François Salque violoncelle

Claire-Marie Le Guay piano

Schubert : Wandrers Nachtlied D. 224

Schubert : Nacht und Traüme D. 827

Vierne : Soirs étrangers opus 56

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

Popper : Hungarian Rhapsody

17h00 – Auditorium (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

“La nuit dans l’opéra”

Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913

Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957

Schubert : Die Nacht D. 983

Schubert : Du bist die Ruh D. 776

Strauss : Traumlicht opus 123

Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8

Gounod : Nuit resplendissante

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Puisant dans le répertoire vocal, Roland Pidoux, éminent violoncelliste, a signé les transcriptions de ce programme destiné à un ensemble particulier : l’octuor de violoncelles – en l’occurrence Cello8, ensemble de jeunes musiciens créé par l’association Talents et Violon’celles. Tout en restant fidèle aux harmonies choisies par les compositeurs, il offre à ces musiques une couleur différente et nous plonge dans l’infinie poésie d’un répertoire lyrique s’étendant du romantisme aux toutes dernières années du XIXe siècle.

18h30 – Auditorium (45’) – 6€

Quatuor Modigliani quatuor à cordes

Schubert : Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 “La Jeune fille et la Mort”

C’est la nuit la plus sombre dans laquelle nous plonge le Quatuor “La Jeune fille et la Mort”, œuvre tout entière dominée par l’angoisse de la mort et qui voit la jeune fille chercher désespérément l’issue et la lumière au cœur des ténèbres qui l’enveloppent.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

14h30 – Auditorium (45’) – 8€

Emmanuelle de Negri soprano

Deborah Cachet soprano

Les Ombres

Couperin : Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint

Invitation à la méditation sur la solitude du Christ au seuil de sa Passion, les “leçons de ténèbres” se déroulaient à l’époque baroque suivant un rituel précis commencé dès la nuit tombée. Reprenant à son compte cette belle tradition française, Couperin livre ici l’une de ses œuvres les plus touchantes et les plus intimes, aujourd’hui reconnue comme un sommet de l’art vocal baroque. “Il n’y a peut-être aucune œuvre, dans toute la musique française du XVIIe siècle, qui puisse toucher l’auditeur aussi profondément que les Leçons de ténèbres de Couperin.” René Jacobs

16h00 – Auditorium (45’) – 2€

Bénédicte Bonvicino soprano

Silnei Doomacil flûte traversière

Edwige Gonzales piano

Ensemble Vocal Eneas

Marcelo Bonvicino direction

Œuvres de Sullivan, Brahms, Whitacre, Mozart, Villa-Lobos, Offenbach, Debussy, Saint-Saëns, McCartney

17h30 – Auditorium (45’) – 8€

Les Itinérantes

“L’heure du songe”

Les Itinérantes vous convient entre berceuses du monde et standards de jazz à un voyage au royaume des songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines mystérieuses… Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues ou inventées.

19h00 – Auditorium (45’) – 12€

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

“Sérénade pour une nuit étoilée”

Mozart : Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 “Une Petite Musique de nuit”

Herbert : Sérénade pour cordes en fa majeur opus 12

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie à l’Abbaye Royale de Fontevraud samedi 10 décembre 2022.

Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (hors vacances scolaires) et de 10h à 19h (pendant les vacances scolaires).

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre à 10h sur www.fontevraud.fr.

Réservation possible à l’Abbaye uniquement pour les concerts programmés à Fontevraud.

Abbaye Royale de Fontevraud – BP 24 – 49590 Fontevraud l’Abbaye

Tél : 02 41 51 45 11

ACCESSIBILITÉ

L’Auditorium de l’Abbaye de Fontevraud n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.



Cello8 © William Beaucardet